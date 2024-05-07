 وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة

 لندن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:43 م

أطلع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أعضاء البرلمان على الهجوم السيبراني الذي استهدف قاعدة بيانات تحتوى على تفاصيل تتعلق بأفراد القوات المسلحة، وذلك في ظل تقارير بأن الصين وراء هذا الهجوم.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أنه تم اختراق نظام المرتبات التابع لطرف ثالث، مما عرض للخطر التفاصيل المصرفية المتعلقة بأفراد القوات المسلحة وبعض الجنود القدامى.

وتحركت وزارة الدفاع على الفور عندما اكتشفت الاختراق، وقامت بتعطيل الشبكة الخارجية التي يديرها  متعهد.

وأكدت وزارة الدفاع أن شابس: "سوف يدلى ببيان أمام مجلس العموم هذا المساء سيحدد من خلاله خطة مؤلفة من عدة نقاط لدعم وحماية أفراد القوات المسلحة".

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