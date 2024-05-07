القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف هاون

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية صباح الثلاثاء، ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.