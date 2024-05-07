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كتائب القسام: استهداف دبابة إسرائيلية واشتعال النيران بها شرق رفح

غزة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:06 م

أعلنت كتــائب القســام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة واشتعال النيران فيها  شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وقالت كتائب القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم: "تمكن مجــاهدو القســام من استهداف دبابة صهيونية من نوع /ميركفاه/ بقذيفة /الياسين/105 واشتعال النيران فيها والاشتباك مع جنود تحصنوا داخل بناية بالقرب منها في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى قصف قوات العدو المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكان الجيش الإسرائيلي  أعلن أنه حقق السيطرة العملياتية على الجانب الغزي من معبر رفح.

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