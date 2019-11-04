مباراة فنية فى المعزوفات الكلاسيكية بمهرجان متحف المنيل للموسيقى والفنون

يواصل مهرجان «متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية» فاعليات دورته الثانية بقصر الأمير محمد والتى انطلقت يوم الإثنين الماضى والتى تستمر حتى 9 نوفمبر الحالى.

وقدم العازفون مباراة فنية فى المعزوفات الكلاسيكية نالت إشادة وإعجاب الجمهور، ومن ضمن المشاركين فى المهرجان عازفة الهارب كلارا بابل، وعازف التوباز المجرى كوفاكس زالان الذين قدما معا عددا من المقطوعات الموسيقية المجرية التى تتميز بالطابع الكلاسيكى، منها «رقصات مجرية قديمة»، و«رقص الثعلب»، و«اللحن الفاصل»، و«التفاصيل» للموسيقار هارى جونس، و«الرقصات الشعبية الرومانية»، و«فى المساء»، و«تكريم السقاة»، و«أوراق الخريف»، و«بحاجة إلى كلمة آخرى»، كما قاما بعزف مقطوعة موسيقية بعنوان «تشاردش» وهى رقصة وطنية مجرية.

والتقى الجمهور بعازفة الكمان نادين ويبر، وديفيد هيلز عازف البيانو النمساوى الشهير، وقدما معا عددا من المعزوفات الكلاسيكية، ثم قدم فريق «تريو آريتو» مقطوعات موسيقية للموسيقار العالمى «بيتهوفن».

وحرصا منه على تقديم رسالة موسيقية جادة للجميع قام المهرجان بدعوة أوركسترا «النور والأمل» لحضور الحفل والتعرف على الثقافات الموسيقية الأخرى.

يذكر أن مهرجان «متحف المنيل» تنظمه جمعية أصدقاء المنيل برئاسة الأمير عباس حلمى، ويقام برعاية الاتحاد الأوروبى ووزارتى الآثار والثقافة.