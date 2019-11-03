«الاسكوا»: مصممون على مواكبة البلدان العربية لتحقيق الاستقرار والعدل والازدهار

قالت الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، إن الشباب العربي يسعى إلى التغيير الإيجابي ولا تزال "الاسكوا" بالشراكة مع جامعة الدول العربية مصممة على مواكبة البلدان العربية على تحقيق الاستقرار والعدل الازدهار.

وقالت دشتي - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد - إن المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها معدل الفقر المدقع في السنوات الست الأخيرة حتى بلغ 20% من السكان، وفيها نحو 20 مليون طفل محروم من التعليم ونسبة البطالة تبلغ 26% وهناك نحو 50 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، ومع ذلك يحدونا التفاؤل.

وذكرت أن هناك اضطرابات ونزاعات تهز دول المنطقة العربية مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، ضاربة أمثال عن معاناة عدة فتيات من دول عربية حول فرصهن في الحصول على التعليم وغيرها من القضايا.