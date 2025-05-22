إيهود أولمرت: بن غفير وسموتريتش إرهابيان ولا أمل بنجاح حرب غزة

• رئيس الوزراء الأسبق قال إن سياسة وزيري الأمن القومي والمالية ستؤدي إلى "عزل إسرائيل ونبذها من العالم أجمع"..

وصف رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، الخميس، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما "إرهابيان"، وأكد عدم وجود أي أمل في نجاح الحرب على قطاع غزة.

ودعا أولمرت، في تصريحات لإذاعة "103 أف أم" المحلية، إلى "وضع حدٍّ لتجاوزات الحكومة وغطرستها".

كما دعا إلى "وضع حدٍّ لهذه السياسة التي تُسبب كارثة لإسرائيل، وستؤدي إلى عزلتها ونبذها من العالم أجمع، نتيجة للسياسة التي يقودها إرهابيان هما بن غفير وسموتريتش".

وعندما سئل هل هما "إرهابيان؟"، أجاب: "نعم بالتأكيد إرهابيان".

ومنتقدا حرب إسرائيل على غزة، قال أولمرت: "هذه حرب بلا هدف وبلا أي أمل للنجاح، وإنما خداع وتباهٍ متعجرف لا أساس له".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.