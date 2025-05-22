دخل فيلم "المشروع x"، أمس الأربعاء، منافسات شباك التذاكر كأول أفلام موسم عيد الأضحى، وفي المقابل خرج فيلمان "فار بـ7 أرواح"، و"استنساخ" من المنافسة على شباك التذاكر أمس الأربعاء.

وفيلم "فار بـ7 أرواح"، حقق بعد 7 أسابيع عرض إلى مليوني و587 ألف جنيه، بما يوازي 21 ألفًا و321 تذكرة، وهو من تأليف محمد شيبة، وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، وفرح الزاهد، وويزو، ومحمود حافظ، وندى موسى، وأوتاكا، وإدوارد، وسليمان عيد.

فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول 7 قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطها وجود جثة غامضة تتنقل بينها بشكل ساخر؛ مما يتسبب لهم في كثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

أما فيلم "استنساخ" فحقق بعد 6 أسابيع عرض إلى 3 ملايين و33 ألف جنيه، بما يوازي 23 ألفًا و977 تذكرة، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، ويشارك في بطولته سامح حسين، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، ومحمد عز.

وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، حيث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.