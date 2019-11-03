مقتل 8 من «طالبان» واعتقال 15 خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية 8 من مسلحي حركة طالبان واعتقلت 15 آخرين، خلال عمليات عسكرية شنتها في أقاليم زابول وهلمند وبلخ وباكتيا، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكر المسؤولون العسكريون، اليوم، أن القوات الخاصة قتلت 4 من مسلحي طالبان، واعتقلت 6 آخرين خلال مداهمة في منطقة قلات بإقليم زابول.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان واعتقلت مسلحا آخر، خلال مداهمة في منطقة "موسى قلعة" بإقليم هلمند.

واعتقلت القوات الخاصة خمسة من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال عملية خاصة في منطقة "دولت آباد" بإقليم بلخ.

كما قتلت القوات الخاصة مسلحا من طالبان واعتقلت ثلاثة آخرين، خلال دورية بمنطقة "نهر السراج" بإقليم هلمند، طبقا لمسؤولين.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت مخبأ للأسلحة، خلال عملية منفصلة في منطقة زورمات بإقليم باكتيا.