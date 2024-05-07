 قيادي بحماس: معبر رفح كان وسيبقى مصريا فلسطينيا خالصا - بوابة الشروق
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قيادي بحماس: معبر رفح كان وسيبقى مصريا فلسطينيا خالصا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 9:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 9:04 م

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