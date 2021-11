شهدت إحدى مباريات كرة القدم في البرازيل حادث إطلاق نار، بين الشرطة وأحد الخارجين عن القانون خارج الملعب، الذي تقام عليه المباراة في الدوري البرازيلي تحت 20 عاما.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة توقف المباراة بسبب إصابة حارس مرمى أحد الفريقين قبل أن يتم سماع صوت إطلاق النار.

واندلع اللاعبون للبحث عن مكان يحتمون فيه خوفًا على أنفسهم من الإصابة بطلقات الرصاص القريبة منهم.

ونقلت وكالة سبوتنيك - اليوم الأربعاء - عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قولها إنّ إطلاق النار وقع خارج استاد المباراة، في ريو دي جانيرو، الذي كان يشهد مواجهة بين فريقين في الدوري البرازيلي.

Brazilian footballers fled for safety after a gunfight between police and gangs erupted outside a stadium in Rio de Janeiro — which recorded an average of 15 shootings a day in the first half of this year. pic.twitter.com/nf3tbLGMWn