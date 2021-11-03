العراق: ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان إلى 444 شخصا

أعلنت دائرة صحة ميسان شرقي العراق، ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 444 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وذكرت صحة محافظة ميسان، في بيان اليوم الأربعاء، أن حالات التسمم التي رصدت في ميسان منذ الأحد الماضي، أغلبها بسيطة ومتوسطة الأعراض، فيما أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.

وأوضحت أن أغلب الحالات خرجت من المستشفى فيما لا يزال 14 آخرين تحت العناية، لافتة إلى أن لجان التحري الوبائي مستمرة لمعرفة أسباب التسمم.

وكان عشرات الأشخاص في محافظة ميسان قد تعرضوا لتسمم غذائي يوم الأحد الماضي نتيجة لتناولهم وجبات في أحد المطاعم الشعبية، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب المطعم و6 متهمين آخرين على خلفية حادث التسمم.



