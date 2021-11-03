 حكومة كوريا الجنوبية توصي بتطعيم المراهقين بلقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة كوريا الجنوبية توصي بتطعيم المراهقين بلقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 11:20 ص
أوصت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن فوائد التطعيم كبيرة، وسط إجراء حجوزات مسبقة لتلقي لقاح فيروس كورونا للفئة العمرية بين 12 و15 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مدير الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي لإدارة الكوارث، سون يونج-ريه، قوله إنه على الرغم من أن الحكومة لا تجبر المراهقين حاليا على التطعيم، لكن فوائد التطعيم أكبر من مخاطر العدوى وبالنظر إلى الضرر غير المباشر مثل العزل الصحي، فإن فوائد التطعيم أكبر بكثير.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد كوريا الجنوبية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس لدى المراهقين غير المطعمين.

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