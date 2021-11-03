تقرير: البرهان يعلن تشكيلة المجلس السادي السوداني واسم رئيس الوزراء خلال ساعات

ذكر موقع "العين" الإخباري في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلا عن مصادر سودانية( لم يسمها) القول إن القائد العام للجيش سيعلن خلال ساعات تشكيلة المجلس السيادي واسم رئيس الوزراء.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم حكومة عبدالله حمدوك، في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام، في وقت سابق، أن حمدوك الذي يخضع للاقامة الجبرية في منزله، "لا يزال متمسكا بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في اي حوار"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وناشد البيان كافة وسائل الإعلام "توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص رئيس الوزراء المحتجز بمقر إقامته ومغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا"، علي حد تعبير البيان.

كما نفت مصادر مقربة من حمدوك التوصل لاي اتفاق مع المكون العسكري، بحسب وكالة رويترز.