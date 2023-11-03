قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بدأت باستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح منذ الأربعاء؛ وذلك من أجل العلاج وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المستشفيات المصرية عبر فرق طبية على أعلى المستويات.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى تقديم الوزارة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي إلى الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والأطفال جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، لافتا إلى إحالة الحالات إلى المستشفيات المتخصصة وفق الوضع الصحي.

ولفت إلى استقبال مصر 46 حالة خلال الأربعاء إلى جانب 21 أخرى الخميس ضمن قائمة أولية لوزارة الصحة الفلسطينية تضم 81 حالة، معقبا: «ما زلنا في انتظار وصولهم، المعبر مفتوح ولم يتم إغلاقه».

وأضاف أن الصحة الفلسطينية تواجه صعوبات في إيصال الحالات؛ نظرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحا أن الحالات على درجة عالية من شدة الإصابة والاحتياج إلى تدخلات طبية فائقة المهارة وأجهزة طبية متطورة.

وتابع: «الإصابات تتراوح بين حروق وإصابات في العين وأعضاء الجسم الداخلية، ندعو الله لهم السلامة والشفاء والعودة إلى ديارهم سالمين»، معربا عن استعداد الوزارة لاستقبال الأشقاء وتقديم جميع الخدمات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.