جناح الأمم المتحدة في المنتدى الحضري العالمي يسلط الضوء على شراكات التنمية المستدامة

في إطار فعاليات المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، الذي يُعقد في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تشارك منظومة الأمم المتحدة في مصر عبر "جناح الأمم المتحدة في مصر" في القاعة 4.

ويركز الجناح على البرامج والأنشطة والمبادرات التي تقدمها الأمم المتحدة بمصر، بهدف إبراز نهجها في معالجة قضايا التحضر المستدام. ويلعب الجناح دورًا محوريًا في تسليط الضوء على جهود وكالات الأمم المتحدة الداعمة للحكومة المصرية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وفقًا لبيان مركز الأمم المتحدة في مصر.

وكالات الأمم المتحدة المشاركة في الحدث

تشمل الوكالات المشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، ومنظمة اليونسكو، ومفوضية شؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اليونيسيف. كما تشارك وكالة الأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الفاو، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يعكس التزام الأمم المتحدة بمواجهة التحديات الحضرية.

مجال التحضر المستدام

وخلال المنتدى، يستضيف الجناح أكثر من 25 فعالية جانبية تركز على المبادرات التي تبرز أوجه التعاون وتدعم أهداف التحضر المستدام في مصر. تشمل هذه الفعاليات مناقشات تفاعلية مع خبراء من مختلف القطاعات، يستعرضون كيفية توافق مبادراتهم مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

ولا يهدف هذا الحدث فقط إلى تسليط الضوء على جهود وكالات الأمم المتحدة، بل يسعى أيضًا إلى توفير فرص للتواصل مع قادة التنمية الحضرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية من أجل حلول حضرية مبتكرة.

ويؤكد جناح الأمم المتحدة في مصر على الجهود المشتركة لوكالاتها في قضايا التنمية الحضرية والمستدامة. وستتضمن الفعاليات مناقشات حول تعزيز التنفيذ في القضايا ذات الأولوية، بالإضافة إلى فرص للتواصل مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخاصة، وممثلي المجتمع المدني، بهدف تطوير حلول عملية وطموحة لمواجهة التحديات الحضرية.

وسيتاح لأصحاب المصلحة التعبير عن آرائهم وعرض حلولهم، والمشاركة بفاعلية في الحوار العالمي حول الأجندة الحضرية الجديدة.