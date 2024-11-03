تجديد حبس المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة

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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل شريك بمقهى أسوان في الكوربة بمنطقة مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت نيابة مصر الجديدة للمتهم خلال التحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كان أحد الأشخاص قام بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص والتقنين تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم، وطرف ثان شريك في مقهى بذات العقار "متوفى"، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوى ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به.

وقام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، تم ضبط مرتكب الواقعة.