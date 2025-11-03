إطلاق مشروع منطقة الورش الحرفية في الطود لتحسين بيئة العمل ودعم الحرفيين

وضع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، حجر الأساس لمشروع إنشاء منطقة الورش الحرفية بقرية منشية النوبة بمركز الطود، على مساحة إجمالية تبلغ 10 أفدنة.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لنقل الورش الحرفية المقامة داخل المناطق السكنية إلى موقع صناعي متكامل يضمن السلامة العامة، ويحافظ على البيئة، ويوفّر بيئة عمل مناسبة ومُرخصة للحرفيين.

ويتضمن المشروع إنشاء 86 ورشة، تبدأ المرحلة الأولى بـ30 ورشة، إضافة إلى مسجد بمساحة 150 مترًا مربعًا، ومناطق خدمية تشمل كافتيريا، وساحات انتظار، وشوارع داخلية، وسور خارجي يحيط بالموقع بالكامل، إلى جانب غرف للخزانات ومرافق تشغيلية.

ويستهدف المشروع دعم أصحاب الحرف التقليدية وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة داخل بيئة منظمة وآمنة، بما يساهم في تحفيز اقتصاد محلي مستدام ويحد من العشوائية في ممارسة الأنشطة الحرفية داخل المناطق السكنية.