تستضيف مكتبة ببليوتك، اليوم الاثنين، حفل توقيع ومناقشة المتتالية القصصية "حكايات الغماز" للكاتبة هبة الله أحمد، تناقشها الكاتبة منى أبو النصر والدكتورة لنا عبد الرحمن، تناقش المتتالية ضمن اللقاء الشهري بنادى الكتاب "لقاء"، بمقر المكتبة بمول أركان الشيخ زايد، في الساعة السابعة مساء.

ومن أجواء المتتالية القصصية نقرأ: "حكايات الغماز" تكشف قصصا تحدث في محطة قطار، ربما تحدث كل يوم دون أن نلتفت إليها؛ لنرى أمامنا عالما لم نكن نعرفه حقيقة.

تبدو القصص في مجملها مثل سلسلة تنقلنا كل حلقة فيها إلى حلقة تالية، كقطع بازل متناثرة في القصص؛ لنصل في النهاية إلى عالم سردي فريد وغريب رغم أنه يبدو مألوفا.

تلتقط هذه المجموعة أشخاصًا وأحداثًا قد لا ننتبه لهم، غيرَ أنَّ "الغمَّاز" من مكانٍ فوقي يراها ويرويها لنا على لسان أبطالها، وهم هنا ليسوا أبطالًا بالمعنى المفهوم، وإنما أبطالٌ ضدّ، بشر عاديُّون، هامشيُّون، يكتسبون بطولتهم من بساطة حياتهم، وقدرتهم على مواجهتها.

سيِّداتٌ فلَّاحات، عاملاٌت، بناتٌ صغيرات، رجالٌ تتراوح بطولتهم بين النصر والهزيمة، القوَّة والضعف، هم شخوصُ قصصٍ تدور في يوم واحد، يوم مُكرَّر، ربما يحدث في محطاتٍ متشابهةٍ لعابرين آخرين.

يذكر أن هبة الله أحمد كاتبة وباحثة دكتوراه صحة نفسية، صدر لها "النوالة"، و"ثورة الفانيليا" مجموعات قصصية، وحصلت مجموعتها "ثورة الفانيليا" على جائزة ساويرس للقصة القصيرة 2024، كما حصلت على عدة جوائز أخرى؛ كالجائزة المركزية لهيئة قصور الثقافة، ونادي القصة، والكتاب الذهبي عن روزاليوسف.