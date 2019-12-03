 «الري»: استمرار مناقشة المسائل الخلافية بشأن سد النهضة في الخرطوم 21 و22 ديسمبر - بوابة الشروق
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«الري»: استمرار مناقشة المسائل الخلافية بشأن سد النهضة في الخرطوم 21 و22 ديسمبر

أرشيفية
أرشيفية
محمد علاء
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:35 م

اتفق وزراء الموارد المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية المتعلقة بشأن سد النهضة خلال الاجتماع الثالث والمقرر عقده في الخرطوم، يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري، مساء اليوم، أن الاجتماع الذي انعقد على مدار يومين في القاهرة استكمل مناقشة مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر الماضي؛ في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد البيان رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آليه دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

ونوَّه البيان إلى عقد اجتماع وزاري في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 9 ديسمبر الجاري؛ لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن اجتماع القاهرة هو الثاني من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر، برعاية وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.


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