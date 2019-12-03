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قال سامي قمصان مدرب الأهلي إن أداء الفريق تباين أمام بني سويف، التي انتهت بفوز الأحمر 3-1 في دور الـ32 لكأس مصر.

وقال قمصان عقب المباراة "تأخرنا 45 دقيقة، والتبديلات أثرت إيجابا على أداء الفريق في الشوط الثاني، فرق الدرجة الثانية تؤدي دائما بروح وحماس في مباريات الكأس، لكن نجحنا في تحقيق هدفنا".

وأضاف "عودة الثقة لأزارو مهم، حيث سجل هدفين، وكذلك أدى باقي اللاعبين بشكل جيد مثل ديانج وعمار حمدي وغيرهم".

وتابع "كان ممكنا أن يتكهرب لقاء بني سويف، لذا من المهم أن نؤدي بجدية وقتال، حيث أن مباراة الهلال السوداني شغلت نسبيا تركيز لاعبي الأهلي، لذا كان مهما إشراك عدد كبير من اللاعبين في ظل ضغط الوقت".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته "نتطلع لحصد 6 نقاط على ملعبنا أمام الهلال ثم بلاتينيوم لنستعيد مكانتنا في المجموعة".

يذكر أن الأهلي افتتح مشواره في دوري الأبطال بالخسارة أمام النجم الساحلي 1-2.