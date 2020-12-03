ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا ملموسا في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من التراجع المطرد، مدعومة بتراجع المخزون الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

كما يراهن المتعاملون على الأمل في توصل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الدول النفطية الأخرى في تجمع أوبك بلس إلى اتفاق بشأن تمديد العمل بقرار خفض الإنتاج بعد موعد انتهائه المقرر في بداية العام المقبل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 73ر0 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 28ر45 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل.

كما ارتفع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بمقدار 78ر0 دولار أي بنسبة 65ر1% تقريبا إلى 20ر48 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزون الخام خلال الأسبوع المنتهي في 27 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بمقدار 679 ألف برميل.

في الوقت نفسه ارتفع مخزون الديزل بمقدار 238ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 209 آلاف برميل.

وزاد مخزون البنزين بمقدار 491ر3 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 386ر2 مليون برميل.