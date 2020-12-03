الوقائع المصرية تنشر قرار حظر نقل الأقطان الزهر بين محافظات الوجه القبلي والبحري

نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- اليوم الخميس، قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 462 لسنة 2020، بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزاري رقم 422 لسنة 2020، على أن تكون حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع حدود محافظة الجيزة هي الحد الفاصل لذلك.

كما يحظر القرار نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويتم حلجها في المحالج المخصصة بكل صنف في المحافظة المرخص بها، وفقًا للقرار الوزارى رقم 422 لسنة 2020.

ونص القرار أيضا على أنه حالة ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار، تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف، ويحرر محضر بالواقعة، ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى، وتخصم أجرة الحليج منها، وباقى الثمن يودع فى خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.