وزير الخارجية اليمني يؤكد ترحيب بلاده بكافة المشاورات لإنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف المشاورات لإنهاء الحرب في البلاد، وقدمت تنازلات من أجل السلام على مدار الأعوام الستة الماضية، ولكن جميع تلك الجهود قوبلت بالتعنت الكامل من قبل ميليشيا الحوثي وبالتصعيد والعدوان العسكري.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الانباء اليمنية، في منتدى روما لحوارات المتوسط في دورته السابعة المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة 1-4 ديسمبر 2021.

وأشار وزير الخارجية اليمني في الجلسة الخاصة حول مستقبل اليمن، إلى أن تخلي مليشيا الحوثي عن التمسك بالحق الإلهي بالحكم والالتزام بالمواطنة المتساوية كبند دستوري شرط أساسي للسلام الدائم في اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمني، إن الحكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومواجهة جميع التحديات الماثلة، موضحا أن دعم الحكومة سياسيا واقتصاديا سيساعد على تحقيق الاستقرار ومعالجة أثار التداعيات الإنسانية للحرب في اليمن وسيمهد للوصول لتسوية سياسية.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما لحوارات المتوسط هو منتدى سنوي رفيع المستوى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وتم إطلاق دورته الأولى في العام 2015، وسرعان ما أصبح منتدى دوليا للحوارات رفيعة المستوى.

ويتناول المنتدى بشكل عام مواضيع تتعلق بالأمن والهجرة والثقافة وأنشطة المجتمع المدني، كما يسلط الضوء في مناقشات خاصة تتعلق بدول المنطقة مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وتونس.