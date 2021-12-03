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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 21 مسجدا بـ 6 محافظات، مابين الإحلال والتجديد ومساجد الصيانة.

وترصد الشروق، المساجد التي سيتم افتتحاها اليوم الجمعة.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف الإسكندرية

1. الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

2. الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

3. الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

4. الحي القيوم – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

- مديرية أوقاف مرسى مطروح

5. نور الإسلام - باجوش

- مديرية أوقاف الشرقية

6. الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية

- مديرية أوقاف البحيرة

7. النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور

8. القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير

9. عزبة سلامة القبلي – نديبة – دمنهور

10. أبو مصطفي – جزاير عيسى – مركز الدلنجات

- مديرية أوقاف الفيوم

11. عثمان عبد الحي – العدوة – مركز الفيوم شمال

12. مطر – الحامولي – يوسف الصديق

13. الشيلابي – أبو كساه - ابشواي

14. جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم

15. الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول

16. الصحابة – الصعيدي - مركز الفيوم جنوب

17. الجندي – يوسف الصديق

18. العتيق – كفر عبود - ابشواي

- مديرية أوقاف أسوان

19. آل البيت - الحجز بحري وقبلي - الشراونة - مركز إدفو.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

- مديرية أوقاف البحيرة

1. عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى

- مديرية أوقاف أسوان

2. السلام - الكلاحين - مركز دراو



