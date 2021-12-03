تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 21 مسجدا بـ 6 محافظات، مابين الإحلال والتجديد ومساجد الصيانة.
وترصد الشروق، المساجد التي سيتم افتتحاها اليوم الجمعة.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
- مديرية أوقاف الإسكندرية
1. الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
2. الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
3. الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
4. الحي القيوم – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب
- مديرية أوقاف مرسى مطروح
5. نور الإسلام - باجوش
- مديرية أوقاف الشرقية
6. الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية
- مديرية أوقاف البحيرة
7. النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور
8. القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير
9. عزبة سلامة القبلي – نديبة – دمنهور
10. أبو مصطفي – جزاير عيسى – مركز الدلنجات
- مديرية أوقاف الفيوم
11. عثمان عبد الحي – العدوة – مركز الفيوم شمال
12. مطر – الحامولي – يوسف الصديق
13. الشيلابي – أبو كساه - ابشواي
14. جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم
15. الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول
16. الصحابة – الصعيدي - مركز الفيوم جنوب
17. الجندي – يوسف الصديق
18. العتيق – كفر عبود - ابشواي
- مديرية أوقاف أسوان
19. آل البيت - الحجز بحري وقبلي - الشراونة - مركز إدفو.
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
- مديرية أوقاف البحيرة
1. عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى
- مديرية أوقاف أسوان
2. السلام - الكلاحين - مركز دراو