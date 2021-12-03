 وزير الخارجية الليبية: بلادنا بحاجة لتأمين الحدود الجنوبية من الهجرة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الليبية: بلادنا بحاجة لتأمين الحدود الجنوبية من الهجرة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:14 م

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن قدرة ليبيا على وقف تدفقات الهجرة عبرها تحتاج إلى تأمين الحدود الجنوبية لبلادها.

وقالت الوزيرة الليبية، في كلمتها عبر الانترنت أمام منتدى "حوارات المتوسط" ​​المنعقد في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة، وأوردتها وكالة الأنباء الليبية، إن مشكلة المهاجرين معقدة للغاية، منوهة بأن ليبيا ليست وجهة نهائية للمهاجرين.

ولفتت إلى أن أحيانًا يأتي المهاجرون من دول أكثر سلامًا من بلادنا، وهم يعرفون على أية حال، الوضع الذي يجدون فيه أنفسهم معنا.

وأشارت الوزيرة الليبية إلى أنه كان هناك حديث عن حجم الأموال التي يجب منحها لليبيا لوقف الهجرة غير النظامية، موضحة أن ليبيا تحتاج الآن لوقف المهاجرين على الحدود الجنوبية، احتراما لحقوق الإنسان.

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