الاتحاد التونسي يعلن استئناف منافسات الدوري بعد خروج المنتخب من كأس العالم

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، استئناف منافسات الدوري الممتاز يوم 11 ديسمبر الجاري بعد خروج المنتخب التونسي من الدور الأول من كأس العالم بقطر 2022.

وأعلن الاتحاد في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن برمجة جميع المباريات المتأخرة الشهر الجاري بينما حدد يوم الثامن من يناير المقبل موعدا لانطلاق مرحلة الإياب.

وعادت بعثة منتخب تونس فجر الجمعة، قادمة من قطر بعد توقف مشوار "نسور قرطاج" عند الدور الأول لكأس العالم، ليتأجل مجددا حلم المرور الى الدور الثاني للمرة الأولى بعد ست مشاركات في المونديال.

واحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالبطولة، برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف أستراليا صاحبة المركز الثاني، ونفس الرصيد خلف المنتخب الفرنسي المتصدر، بينما تذيل منتخب الدنمارك الترتيب برصيد نقطة واحدة.