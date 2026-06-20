القيادة المركزية الأمريكية: عبور 55 سفينة مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بزيادة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز اليوم السبت، مع استمرار القوات الأمريكية في عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة.

وقالت في بيان، إن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي ظلّ قائمًا اليوم، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ونقلت كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأضافت القيادة المركزية: ېأصدر مركز المعلومات البحرية المشترك بياناً هذا الأسبوع يؤكد فيه سلامة المرور لجميع السفن على طول مسار محدد خالٍ من أي شروط أو عوائق ».

وتابعت: «تبقى القوات الأمريكية حاضرة ويقظة لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران، والامتثال لها، ودخولها حيز التنفيذ الكامل».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قررت إيران، إغلاق مضيق هرمز مجددا في وجه حركة الملاحة البحرية.

وحذر الحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من مضيق هرمز وقال إن أمنها سيكون معرضا للخطر، بحسب وكالة رويترز.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في بيان، إن إغلاق مضيق هرمز يأتي إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين.

كما يأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.