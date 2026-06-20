منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين الأفغان

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت إلى وضع حد لما وصفته بـ"عمليات الطرد غير القانونية" للاجئين الأفغان، محذرةً من أن ملايين الأشخاص يُطردون في جميع أنحاء العالم، وأن عمليات الطرد في ازدياد.

وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت إدارة جنوب آسيا التابعة لمنظمة العفو الدولية إن أكثر من 5 ملايين أفغاني عادوا منذ عام 2023 معظمهم من إيران وباكستان المجاورتين. كما أعربت عن قلقها إزاء المناقشات الجارية في عدد من الدول الأوروبية حول ترحيل الأفغان إلى بلدهم أفغانستان التى تخضع لسيطرة حركة طالبان.

وأفادت المنظمة بأن اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان يواجهون اعتقالات تعسفية، وفصلًا وتفريقا لأفراد الأسر ، ومداهمات للشرطة، وإعادة قسرية دون إجراء تقييمات مناسبة لاحتياجاتهم المتعلقة بالحماية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "لا أحد يغادر بلده دون سبب"، محذرةً من أن إعادة الأفغان إلى أفغانستان تنتهك المبدأ الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إرسال الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.