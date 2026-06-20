الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن من الاقتراب من مضيق هرمز بعد إغلاقه

قررت إيران، اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز مجددا في وجه حركة الملاحة البحرية.

وحذر الحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من مضيق هرمز وقال إن أمنها سيكون معرضا للخطر، بحسب وكالة رويترز.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في بيان، إن إغلاق مضيق هرمز يأتي إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين.

كما يأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وحذر المقر في تصريح صدر عنه، من أن إغلاق مضيق هرمز ما هو إلا خطوة أولى، محذرا من اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر العدوان، وفق وكالة سند.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، وأن الطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار "إسرائيل" على وقف اعتداءاته على لبنان.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ بنود وقف الحصار البحري وفتح مضيق هرمز طبق مذكرة التفاهم، مشددة أن بنود مذكرة التفاهم هي مجموعة متكاملة، وإذا لم يتم تنفيذ بعضها فإنها ستواجه مشكلات.

وطالبت الخارجية الإيرانية في بيان صدر عنها، واشنطن بالإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، "وإلا فإنها ستواجه مشكلات".

وأضافت: "لم نوقع تفاهما لن يتم تنفيذه، ومقاربتنا هي الالتزام مقابل الالتزام".

وأكدت أن عدم توقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يمثل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 33 مواطنًا؛ بينهم عسكري من الجيش اللبناني، وإصابة العشرات، وفق مصادر لبنانية.

وجاء الإجراء الإيراني في وقت قالت فيه الخارجية إن وفدا إيرانيا يغادر البلاد متوجها إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ التعهدات الأمريكية وفق مذكرة التفاهم.

يذكر أنّ إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لوقف الحرب، فجر الاثنين الماضي، برعاية باكستانية.

وينص البند الأول من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها الأربعاء الماضي، على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.