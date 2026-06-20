وكالة فارس عن مصدر عسكري بالحرس الثوري الإيراني: إغلاق مضيق هرمز بالكامل قبل دقائق

ذكرت وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلًا عن مصدر عسكري في القوة البحرية التابعة للحرس، مساء السبت، قوله إن «مضيق هرمز أُغلق بشكل كامل منذ دقائق».

وفي وقت سابق، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وقال في بيان، نقلته وكالة «فارس»، إن «القرار يأتي نظرًا لخرق الولايات المتحدة الصارخ لمذكرة التفاهم، وعدم تنفيذها البند الأول، وردًا على انتهاك الكيان الصهيوني المتواصل والمستمر لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان».

وأشار إلى أن «القرار يأتي نظرًا لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من قتل وحشي وتهجير قسري لمئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين، وعدم انسحاب قواته من أراضي جنوب لبنان».

وهدد بـ«اتخاذ خطوات أخرى لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته»، حال استمرار العدوان وخرق مذكرة التفاهم.

والجمعة، طالبت الهيئة البحرية الإيرانية المسئولة عن مضيق هرمز، كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل، وذلك رغم معاودة فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.