الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم معرضة للخطر إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مذكرة التفاهم مع واشنطن «معرضة للخطر» إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن خلال تصريحات، نقلتها وكالة «إيسنا»، مساء السبت، أن وفدًا إيرانيًا سيتوجه إلى سويسرا، لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل، وفق مذكرة التفاهم.

وأشار إلى أن إيران أوفت بالتزاماتها، متهمًا الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

ولفت إلى أن إيران تعتزم الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، عند الالتزام بتنفيذ البنود الأخرى، مشددًا على أن «جوهر مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هو الالتزام مقابل الالتزام».

وأضاف: «الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم تدور حول إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وكان على الطرف الآخر إجبار حليفه، الكيان الصهيوني، على وقف إطلاق النار، لكنه لم يفعل. وإذا رفض الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته، فإن إيران سترد بالمثل».

من جانبه، أعرب جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بإمكانية إجراء محادثات مع إيران، غدًا الأحد.

وقال في تصريحات خاصة لشبكة «فوكس نيوز»، مساء السبت، إن «الأمور تسير بشكل جيد في محادثات إيران».

وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، موجودان في سويسرا لإجراء المحادثات مع إيران».

وصرح أنه قد يذهب إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، معربًا عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأوضح أن «مبعوث الرئيس للشرق الأوسط ويتكوف يتعامل مع بعض الأمور الفنية بشأن المفاوضات مع إيران»، قائلًا إن «الأمر يعود إليهم في نهاية المطاف».