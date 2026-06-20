باكستان: المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران ستعقد الأحد في سويسرا

أعلنت باكستان، اليوم السبت، أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ستُعقد الأحد في سويسرا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورجنشتوك في سويسرا في 21 يونيو".

وأضافت الوزارة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني.

وتابعت: «ستواصل باكستان تيسير هذه العملية بصفتها وسيطًا، بهدف تعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد».