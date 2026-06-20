دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، "قوات الدعم السريع" في السودان إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد، على ضرورة "وضع حد لقتل المدنيين، وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية، واستهداف البنية التحتية المدنية".

وأشار إلى شن "الدعم السريع" هجمات على مدينة الأبيض، داعيا إلى وقف هذه الهجمات "على الفور".

ودعا البيان الأوروبي، إلى السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة بحرية وأمان، إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول السريع والآمن ودون عوائق.

والخميس الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة، من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وسط تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات "الدعم السريع"، وتصاعد هجمات الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي.

والجمعة، قالت شبكة "أطباء السودان"، إن القصف الذي نفذته قوات "الدعم السريع" على منشآت مدنية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أدى إلى خروج مرافق طبية ومحطات مياه عن الخدمة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت المدينة، هجمات بطائرات مسيرة لقوات "الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابات عشرات الأشخاص، دون تعقيب من قبل تلك القوات.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية،؛ ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.