الحكومة الألمانية تدعو إلى تطبيق الهدنة المتفق عليها في الحرب على إيران

دعت الحكومة الاتحادية الألمانية جميع الأطراف المعنية إلى تطبيق الهدنة المتفق عليها في الحرب على إيران.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين بأن بلاده توظف اتصالاتها، "لا سيما مع الشركاء الإسرائيليين"، من أجل بث الحياة في الاتفاق الإطاري الخاص بوقف إطلاق النار، مشدداً على أنه يتعين على حزب الله أيضاً وقف هجماته على شمال إسرائيل "بشكل يمكن تصديقه فعلا". وأضاف المتحدث: "وأعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة بشكل كامل".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن ألمانيا ليست طرفاً في الاتفاق الإطاري الثنائي الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص في الأصل على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ــ بما في ذلك لبنان؛ وأردف: "من هذا المنطلق فإن مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق أو الإصرار على تطبيقه، لا تقع على عاتقنا بالدرجة الأولى".

وتتبادل إسرائيل وحزب الله في لبنان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.