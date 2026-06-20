شرطة باريس تلقي القبض على 20 متظاهرا في مسيرة مناهضة لإيران

تجمَّع متظاهرون في باريس، اليوم السبت، للاحتجاج على عمليات الإعدام المدفوعة بدوافع سياسية في إيران في تحد لحظر فرض على هذا التجمع، فيما قال منظمون إن الشرطة ألقت القبض على 20 متظاهرا.

وقال شاهين جوبادي المسئول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي مقره باريس، إن مئات المتظاهرين تجمعوا في ساحة فوبان بالقرب من نصب ليزانفاليد التذكاري بوسط باريس، لكن الشرطة فرقتهم، وفق وكالة رويترز.

ومنعت الشرطة الفرنسية المجلس من تنظيم المسيرة اليوم السبت، مشيرة إلى أن هناك خطر اندلاع اشتباكات بين نشطاء ذوي آراء متعارضة، وهي حجة وصفتها المجموعة بأنها "باطلة".

واستأنف منظمون على قرار الحظر، لكن محكمة باريس أيدته اليوم.

وجاء الحظر مساء الخميس بعد ساعات من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا خلالها آخر مستجدات إنهاء حرب إيران.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية زعم المجلس أن الحظر مرتبط بالاتصال الهاتفي.

ونظم المجلس، وهو الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مسيرات متكررة في العاصمة الفرنسية على مدى سنوات.

وشارك الآلاف في هذه المسيرات، بمن فيهم مسئولون أمريكيون وأوروبيون وعرب سابقون بارزون ينتقدون إيران.