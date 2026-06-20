وفد إيراني يتوجه إلى سويسرا وسط تحذيرات من خطر حول الاتفاق مع واشنطن

توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم السبت، للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في وقت حذرت فيه طهران من أن هذا الاتفاق سيكون "في خطر" ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد "سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر" بموجب هذا التفاهم، بحسب وكالة أنباء "إرنا" التي أكدت أن الوفد غادر العاصمة الإيرانية.

وحذّر بقائي قائلًا: "على الطرف الآخر اتخاذ التدابير اللازمة (لتنفيذ تعهداته) في أسرع وقت ممكن. ما دون ذلك، سيكون التفاهم بأكمله في خطر".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قررت إيران، إغلاق مضيق هرمز مجددا في وجه حركة الملاحة البحرية.

وحذر الحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من مضيق هرمز وقال إن أمنها سيكون معرضا للخطر، بحسب وكالة رويترز.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في بيان، إن إغلاق مضيق هرمز يأتي إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين.

كما يأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وحذر المقر في تصريح صدر عنه، من أن إغلاق مضيق هرمز ما هو إلا خطوة أولى، محذرا من اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر العدوان، وفق وكالة سند.