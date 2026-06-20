سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية السعودية، 1367 حالة ضبط للممنوعات، أبرزها الأسلحة والمخدرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن الأصناف المضبوطة شملت 110 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 405 أصناف من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية، إحباط محاولات تهريب 2669 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 161 ضبطية لمبالغ مالية، و6 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت "زاتكا"، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، إذ تستقبل الهيئة، من خلال قنواتها، البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.