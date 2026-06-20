رئيس شركة مباشر كابيتال لـ مال وأعمال- الشروق: نستهدف إطلاق 5 صناديق استثمار جديدة خلال النصف الثانى من 2026

• إيهاب رشاد: نعتزم إطلاق صندوق نقدى متوافق مع الشريعة بحجم مستهدف مليار جنيه خلال الربع الثالث

تستهدف شركة «مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية» إطلاق 5 صناديق استثمار جديدة خلال النصف الثانى من العام الجارى، ليرتفع إجمالى عدد الصناديق التى تديرها الشركة إلى 10 صناديق، بحسب إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات لـ«مال وأعمال - الشروق».

وقال رشاد، إن الشركة تعتزم التقدم خلال يوليو المقبل بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق نقدى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحجم مستهدف يبلغ مليار جنيه، متوقعًا إطلاقه خلال الربع الثالث من العام الجارى بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وأضاف أن الشركة تعمل كذلك على إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها الإلكترونى خلال شهرى يوليو أو أغسطس المقبلين، فى إطار خطتها للتوسع فى الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستثمرين إلى المنتجات الاستثمارية المختلفة.

وتأتى خطة التوسع الجديدة فى وقت يشهد فيه سوق صناديق الاستثمار فى مصر نموًا متسارعًا، مدعومًا بزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية المتنوعة. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع صافى أصول صناديق الاستثمار العاملة فى السوق إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة فى السوق إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع 172 صندوقًا بنهاية 2025، بما يعكس تنامى نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية فى طرح منتجات استثمارية جديدة.

وكانت «مباشر كابيتال» قد أطلقت، فى أبريل الماضى، «صندوق مباشر للفضة»، كأول صندوق متخصص للاستثمار فى الفضة بالسوق المصرية، فى خطوة استهدفت توسيع قاعدة أدوات الاستثمار المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات.

وقال رشاد وقتها، إن الصندوق يوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار فى الفضة عيار 999 دون تحمل أعباء التخزين أو مخاطر التزييف، مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد عبر قنوات رقمية وشركات وساطة مالية متعددة.

ويعد صندوق الفضة خامس صناديق الشركة، بعد صناديق النقدية والأسهم والذهب والدولار، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات الاستثمارية وتوفير أدوات تحوط تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتفاوت شهية المخاطر لدى المستثمرين.

وتُعد «مباشر كابيتال» الذراع المتخصصة فى إدارة الأصول والاستثمارات التابعة لمجموعة مباشر المالية، وتعمل فى مجالات إدارة الصناديق والمحافظ والاستشارات المالية، إلى جانب تطوير المنتجات الاستثمارية الرقمية، مستفيدة من الحضور الإقليمى للمجموعة فى عدد واسع من أسواق المنطقة.