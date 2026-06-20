قررت الهيئة القومية للأنفاق إجراء تشغيل استثنائي لـ "مونوريل شرق النيل" لتسهيل تنقلات المشجعين لحضور الفعاليات الجماهيرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير أعلى مستويات الخدمة للمواطنين ومشاركتهم دعم المنتخب الوطني.

وأعلنت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، عن تسيير رحلات المونوريل مجانا للمواطنين حاملي التذاكر أو الرمز التعريفي (QR Code)، وذلك بدءا من الساعة الثامنة مساء غد الأحد، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين القادم.

وأشارت إلى أن المونوريل سيقوم بنقل الجماهير في مسار مباشر انطلاقا من محطة "المستثمرين" وصولا إلى محطة "R2" بالعاصمة الجديدة، لتمكينهم من متابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي سيتم بثها عبر شاشة المشجعين (EFZ) العملاقة بمنطقة النهر الأخضر.

ونوهت الهيئة إلى أن مواعيد التشغيل اليومية المعتادة لخط مونوريل شرق النيل مستمرة كما هي دون تغيير، حيث تبدأ الرحلات من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.