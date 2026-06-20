وزير الإنتاج الحربي يتابع تشغيل خط إنتاج حيوي بشركة أبو زعبل للكيماويات

- نترجم توجيهات الرئيس السيسي إلى خطوات تنفيذية لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية

- حريصون على تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربي"؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركة، وذلك عقب جولته التفقدية بمحافظات الصعيد لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

واستهل الوزير، الجولة بتفقد عدد من مواقع العمل وخطوط الإنتاج، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالشركة، واستمع إلى عرض حول مؤشرات الأداء وخطط رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد "جمبلاط"، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ الهادفة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بجانب تلبية احتياجات مختلف الجهات وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة؛ بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وتفقد الوزير، خلال الجولة، أحد خطوط الإنتاج الحيوية بالمصنع، والذي كان متوقفًا عن العمل، وتمت إعادة تشغيله ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتج النهائي، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات الإنتاجية المخططة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القدرات التصنيعية للشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في الوقوف على التحديات الفعلية وتذليل أي معوقات قد تؤثر على العملية الإنتاجية.

ووجّه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المستدام وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي، في ختام الجولة، بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالشركة، وما تحقق من نتائج ملموسة في تنفيذ خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لكل المشروعات التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة.

يذكر أن إعادة تشغيل الخط تمت بالكامل بسواعد الكوادر الفنية بالشركة، دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، في نموذج يعكس ما يمتلكه العاملون بقطاع الإنتاج الحربي من خبرات وكفاءات فنية قادرة على تنفيذ خطط التطوير والتحديث بكفاءة واقتدار، ويجسد عمليًا استراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وتشغيل وتطوير الصناعات الاستراتيجية.