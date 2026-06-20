وزير الكهرباء يؤكد جاهزية الشبكة القومية لمجابهة الأحمال العالية خلال المرحلة المقبلة

- متابعة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف لضمان جودة التغذية الكهربائية

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها سير العمل ومجريات التشغيل ومراقبة الشبكة على مستوى الجمهورية، وكذا مؤشرات الزيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال، والتي بلغت في وقت الذروة خلال الأيام الماضية 36600 ميجاوات.

واستعرض "عصمت"، خلال الزيارة، تقارير المتابعة التشغيلية ووضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً خلال الأيام الماضية والتي شهدت تغيراً في الأحمال وزيادة في الطلب على الطاقة، كما تابع مجريات التشغيل والسيناريوهات والبدائل المختلفة، والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية، فيما تمت مراجعة أنماط التشغيل المستخدمة في ظل دخول فصل الصيف وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.

ووجه الوزير، بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري، كما راجع الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وأنماط التشغيل والقدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ومتابعة النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع.

وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمري رئيس قطاعات التشغيل، وسائل وآليات التواصل بين أطقم التشغيل في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وأهمية وجود وسائل متنوعة ونظم متعددة متتابعة ومختلفة في مستوى المسئولية، وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها لتحقيق المستهدف بخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة.

وشمل النقاش مسئولية المركز القومي للتحكم في الطاقة عن استيعاب أنماط التشغيل وتنفيذها والحرص على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، والتأكد من السيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة.

وأكد الوزير، العمل على تأمين الشبكة القومية وضمان استقرارها ومتابعة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف لضمان جودة التغذية الكهربائية.

وأشار إلى نمط التشغيل الجديد الذي يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، موضحاً جاهزية الشبكة القومية لمجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة خلال المرحلة المقبلة، والتعامل مع الأزمات الطارئة، والقدرة على المناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام، وكذا مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها.