إيران تعلن اعتزام وفدها التوجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وفدًا إيرانيًا سيتوجه إلى سويسرا، لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل، وفق مذكرة التفاهم.

جاء ذلك حسبما نشرته وكالة «فارس» الإيرانية، مساء السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي تطور لافت، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، مساء اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وقال في بيان، نقلته وكالة «فارس»، إن «القرار يأتي نظرًا لخرق الولايات المتحدة الصارخ لمذكرة التفاهم، وعدم تنفيذها البند الأول، وردًا على انتهاك الكيان الصهيوني المتواصل والمستمر لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان».

وأشار إلى أن «القرار يأتي نظرًا لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من قتل وحشي وتهجير قسري لمئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين، وعدم انسحاب قواته من أراضي جنوب لبنان».

وهدد بـ«اتخاذ خطوات أخرى لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته»، حال استمرار العدوان وخرق مذكرة التفاهم.

ووسط الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة الدولية خلال الساعات الماضية، بغية الدفع نحو عقد المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا في سويسرا إثر تأجيلها أمس، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين.

وقال ترامب إن بلاده وطهران ستتمكنان من تسوية جميع القضايا في غضون 60 يومًا من المفاوضات، وأنه لن تكون هناك حاجة لاستئناف العمليات القتالية، في إشارة إلى المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ليل الأربعاء الماضي.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم الأربعاء الماضي، نصت على الوقف الفوري للعمليات القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، دون مشاركة الجانب الإسرائيلي في المفاوضات الخاصة بالمذكرة.

كما نصت على إجراء محادثات فنية لمدة 60 يومًا من أجل حل الملف النووي الإيراني، والتي كان من المفترض أن تنطلق أمس، إلا أنها أرجئت بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان.