انخفض عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 13.1% على أساس سنوى، ليبلغ 828 شركة مقابل 953 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما سجل شهر مارس نموًا طفيفًا بلغ 1.6% فى عدد الشركات الجديدة على أساس سنوى رغم الحرب الأمريكية الإيرانية، بحسب وثائق حصلت عليها «مال وأعمال - الشروق» وحللت بياناتها.

وأظهرت البيانات أن شركات تكنولوجيا المعلومات استحوذت على النصيب الأكبر من الشركات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بإجمالى 700 شركة، تلتها شركات خدمات تكنولوجيا النظم بنحو 118 شركة، ثم شركات الاتصالات بـ10 شركات.

وسجل شهر يناير تأسيس 324 شركة جديدة، فيما بلغ عدد الشركات المؤسسة 254 شركة خلال فبراير، و250 شركة خلال مارس.

وفى المقابل، تراجعت رؤوس أموال الشركات الجديدة العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 26.5% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 566.5 مليون جنيه، مقابل 770.7 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وجاءت شركات تكنولوجيا المعلومات فى صدارة الأنشطة من حيث رءوس الأموال المؤسسة بإجمالى 518.1 مليون جنيه خلال الربع الأول، مستحوذة على أكثر من 91% من إجمالى رءوس الأموال الجديدة بالقطاع، تلتها شركات خدمات تكنولوجيا النظم 47.7 مليون جنيه، فيما بلغت رءوس أموال شركات الاتصالات 680 ألف جنيه فقط.

وبحسب البيانات، بلغت رءوس الأموال المؤسسة خلال يناير 255.7 مليون جنيه، قبل أن تتراجع إلى 132.2 مليون جنيه فى فبراير، ثم ترتفع إلى 178.6 مليون جنيه فى مارس.

وعلى أساس سنوى، ارتفع عدد الشركات المؤسسة خلال مارس بنسبة 1.6%، ليصل إلى 250 شركة مقابل 246 شركة فى الشهر نفسه من العام الماضى، رغم اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية خلال الفترة، فيما تراجعت رءوس الأموال المؤسسة إلى 178.6 مليون جنيه مقابل 200.6 مليون جنيه خلال مارس 2025.

وتأتى هذه التطورات فى وقت تواصل فيه شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية التوسع فى السوق، مدعومة بزيادة الطلب على الحلول الرقمية والخدمات التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط التحول الرقمى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية القطاع رغم تباطؤ وتيرة تأسيس الشركات الجديدة خلال الربع الأول، إذ حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 18.9% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وهى من أعلى معدلات النمو الفصلية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.

تستهدف الحكومة رفع صادرات خدمات التعهيد بنحو 15% خلال العام الجارى إلى 6 مليارات دولار، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضى، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندى.