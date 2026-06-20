رئيس حزب الخضر يشن هجوما حادا على المستشار الألماني

هاجم رئيس حزب الخضر الألماني المعارض، فيليكس باناساك، المستشارَ الاتحادي فريدريش ميرتس مستخدما كلمات حادة وقاسية.

وخلال مؤتمر فرع الحزب في ولاية شمال الراين-ويستفاليا المنعقد في مدينة ترويسدورف إلى الشمال من العاصمة القديمة بون، قال باناساك اليوم السبت:"فريدريش ميرتس يقع الآن ضحية لوعوده الخاصة".

وأضاف السياسي، البالغ من العمر 36 عاما: "أي شخص درس أساسيات الرياضيات كان بإمكانه أن يعرف أنه لا يمكن للمرء أن يعد بعدم اقتراض ديون جديدة، وتخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمور أخرى كثيرة في آن واحد، ولكن فريدريش ميرتس اختار أن يروي للناس هراءً (حرفيا استخدم كلمة براز)".

وأشار باناساك إلى أن ميرتس كان اعترف بنفسه قبل فترة في مقابلة صحفية بأنه يحتاج إلى العمل على تحسين أسلوب تواصله، غير أن رئيس حزب الخضر اعتبر هذا التحليل غير دقيق، مؤكداً أن مشكلة فريدريش ميرتس لا تكمن في طريقة التواصل، بل في تبني الموقف الخاطئ.

وتابع باناساك حديثه وسط تصفيق حار من الحاضرين في المؤتمر قائلاً إن " من يرغب في النهوض ببلد يعيش حالة من القلق وضائقة اقتصادية عميقة، ويبحث عن دوره في عالم يسوده الاضطراب، ويتوق إلى التماسك والانتماء والوطن، يتعين عليه أيضاً أن يظهر أنه يحب هذا البلد ومواطنيه ــ ربما يعشقهم حتى ــ بدلاً من أن يتعامل معهم بفوقية، ويلقنهم الدروس، ويكتفي بتوجيه التوبيخ لهم".

واختتم باناساك حديثه بالقول إن المواطنين باتوا يعانون من الإرهاق وفقدان الثقة في السياسة، مضيفاً: "أولاً، لم يعد أحد يؤمن بأن شيئاً ما سيتغير، وثانياً، إذا تغير شيء ما بالفعل، فإنه يخشى أن يكون هو الضحية والمغفل في نهاية المطاف".