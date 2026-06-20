نائب ترامب: واثقون من قدرتنا على الحفاظ على وقف إطلاق النار

أعرب جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بإمكانية إجراء محادثات مع إيران، غدًا الأحد.

وقال في تصريحات خاصة لشبكة «فوكس نيوز»، مساء السبت، إن «الأمور تسير بشكل جيد في محادثات إيران».

وأشار إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، موجودان في سويسرا لإجراء المحادثات مع إيران».

وصرح بأنه قد يذهب إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، معربًا عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأوضح أن «مبعوث الرئيس للشرق الأوسط ويتكوف يتعامل مع بعض الأمور الفنية بشأن المفاوضات مع إيران»، قائلًا إن «الأمر يعود إليهم في نهاية المطاف».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في حربها ضد إيران، التي نوه أنها «مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة».

وجدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم السبت، انتقاده لطريقة تعامل الرئيس الأسبق باراك أوباما، مع الملف النووي الإيراني.

وأضاف: «استمر أوباما في منحهم مليارات الدولارات نقدًا، ولم يستخدم جيشنا المنهك آنذاك لما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم».

كما شن هجومًا على سلفه جو بايدن، الذي وصفه بـ«جو النائم الرئيس الضعيف وغير الفعال»، لافتًا إلى ان الإيرانيين كانوا محقون بألا يكنوا أي احترام له.

واستطرد: «أفلتت إيران من العقاب على جرائمها لمدة 47 عامًا، حتى جئت أنا. حينها تغير كل شيء. أمريكا عادت!».