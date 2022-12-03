 كأس العالم.. ميسي يقود هجوم منتخب الأرجنتين في التشكيل المتوقع أمام أستراليا - بوابة الشروق
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كأس العالم.. ميسي يقود هجوم منتخب الأرجنتين في التشكيل المتوقع أمام أستراليا

محمد مجدي
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:50 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:50 ص

يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة أستراليا مساء اليوم السبت على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022».

ونجح منتخب التانجو في بلوغ ثمن نهائي البطولة بعد أن تواجد في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة التي كانت أمام المنتخب السعودي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يتواجد النجم ليونيل ميسي على رأس الخط الهجومي لمنتخب التانجو، فيما سيكون أنخيل دي ماريا ضمن أحد أجنحة المنتخب الأرجنتيني في المباراة، حيث جاء التشكيل المتوقع الذي سيبدأ به ليونيل سكالوني كالأتي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل – نيكولاس أوتاميندي – ليساندور مارتينيز – نيكولاس تاجليافيجو

خط الوسط: رودريجو دي بول – إنزو فيرنانديز – ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز – أنخيل دي ماريا


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