تداول بضائع وحاويات 36 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن متنوعة، بينما غادرته 8 سفن أخرى، ووصل إجمالي السفن الراسية في الميناء 36 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40271 طنا، تشتمل على أسمنت ورمل ويوريا وبضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37751 طنا، تشتمل على قمح وسلاج وحديد ورخام وخردة، وكسب صويا، وأبلاكاش، وخشب زان.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 452 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129819 طنًا، كما غادرته 3 قطارات بحمولة إجمالية 3613 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2335 شاحنة.