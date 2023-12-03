المرشح الرئاسي فريد زهران: أنا ممثل لتيار مدني يهدف لتغيير ديموقراطي سلمي

قال المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه ليس مرشح فردي ولكنه مرشح بالأصالة عن حزبه، وتحالف أحزاب باعتباره تيار مدني يطالب بالتغيير الديموقراطي السلمي.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد: «عندنا مشكلة في ثقافة الشارع المصري عندما يقولون مين ينفع؟ مين بديل؟ وكأننا بلد لايتجاوز عدد سكانه 50 ألف نسمة، نحن بلد عريق بها 100 مليون مصري ومن يصلحون لرئاسة البلاد مئات وعشرات وربما الآلاف»، مؤكدا أن مصر ليست محرومة من الخبرات والكفاءات، وأصحاب القدرة المشكلة تكمن في التفكير بمن يصلح وكأنه لغز.

ولفت إلى أن الإعلان عن طاقمه من المستشارين والمعاونين له، تسري عليه قاعدة (لكل حادث حديث)، مؤكدا أن الإعلان عن فريقه المعاون لا يجب أن يجري وقت الانتخابات، خاصة وأن مصر ليس يسري بها مثل ما يحدث بالتقاليد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال.

وتابع: «مفيش في مصر تقليد انتخابي ان المرشح بينزل بمعاونيه في الانتخابات الرئاسية، أو معاه نائبه سواء كتقليد انتخابي أو نص قانوني أو دستوري»، معقبا: «أنا ضد الترشح الفردي والتعامل مع موقع رئيس الجمهورية وكأنه شخص أفضل من شخص».

يذكر أن أعمال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قد انتهت في عدة دول، وسط مشاركة كبيرة، فيما تتبقى أيام قليلة على بدء أعمال التصويت في الداخل، والمقرر لها الأحد القادم لتستمر 3 أيام.