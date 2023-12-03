زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أنهم يعملون على مدار الساعة من أجل إعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، ادعى هاجاري بأن جيش الاحتلال سيرد بقوة على كل تهديد في أي جبهة من مختلف الجبهات.

وتابع: «نراقب ونتعقب قادة حماس بغزة، وهدفنا تصفية قادتها وعناصرها بمن فيهم يحيى السنوار (قائد حماس في غزة)».

وبخصوص الهجوم الحوثي على السفينتين الإسرائيليتين أمام السواحل اليمنية، ادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أن السفينتين لا علاقة لهما بإسرائيل.

وكان يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن قواتهم استهدفت اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وقال في بيان مصور، إنه جرى استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، فيما جرى استهداف السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية (التابعة للجماعة)، مشيرا إلى أن قواتهم مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجدد التحذير لكل السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها ستصبح هدفا مشروعا حال مخالفتها ما جاء في هذا البيان أو البيانات السابقة.