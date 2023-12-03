مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكشف عن قائمة العروض العربية والإفريقية في دورته الـ٢٤

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض العربية والإفريقية المشاركة بدورته الـ٢٤، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وضمت قائمة العروض العربية والإفريقية ٢٤ مسرحية، سيطر المسرح التونسي على ١٨ عرضا منها، هم: "رهاب" لمؤيد الغزواني، و"حلمت بيك لبارح" للبنى مليكة وإبراهيم جمعة، و"لايدز" لياسين الفطناسي، و"ما يراوش" لمحمد منير العرقي، و"القاريطة" لمحمد الكشو، و"11/14" لمعز القديري، و"المهاجران" لحافظ خليفة، و"تحيا الحرب" لغوث الزرقي، و"عشاء الكلاب" ليوسف مارس، و"مقاطع" لفتحي العكاري.

وأيضا "كوررينتي" لأسماء الثابت، و"قطيع" لحمادي المزي، و"بشر" لعمر بن سلطانة، و"شعلة" لأمينة الدشراوي، و"الباتروس" لالشاذلي العرفاوي، و"اليوم تسأل" لسامي جويني، و"غودزيلا-الظاهرة" لأوس إبراهيم، و"حاجة..أخرى" لمحمد كواص.

فيما تشارك العراق بـ"طلقة الرحمة" لمحمد مؤيد، وفلسطين بـ"عوالم" لإيميل سايا وكليمون دازين، وليبيا بـ"تخريف ثنائي" لفرج بوفاخرة، والسنغال بـ"عالمي/عالمية" لبرينجير بروكس، والسعودية بـ"الخنزير" لسيد ماجد السيهاتي، وأخيرا "غبار" لميار أليكسان، وحور ملص، ولوتشيه هوكسترا، وعبده عنيني، وهو إنتاج مشترك بين سوريا وهولندا.

جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. وبالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا مسرحيا من ٢٨ دولة.